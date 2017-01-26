Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Jennifer Lopez aldatıldı' iddiası!

Rihanna'nın eski sevgilisi Drake ile ilişkilerini sosyal medyadan duyuran Jennifer Lopez'in, Kanadalı rap şarkıcısı tarafından porno yıldızı Rosee Divine'la aldatıldığı iddia edildi.

Magazin / 26 Ocak 2017 Perşembe 17:54
'Jennifer Lopez aldatıldı' iddiası!

Yaklaşık bir aydır Drake ile aşk yaşayan Jennifer Lopez'in aldatıldığı iddiası magazin camiasında dilden dile dolaşıyor.

Konser vermek için Amsterdam'a giden Drake'in, bir Japon restoranında porno yıldızı Rosee Divine ile akşam yemeği yerken görüntülenmesi dikkati çekti.

İkilinin iş yemeğinde bir araya geldiği belirtilse de paparazziler, Rosee Divine ile Drake'in oldukça samimi olduğunu vurguladı.


AmsterdamJennifer Lopez


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar