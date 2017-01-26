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Caner Erkin'den Asena Atalay'a şok sözler!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, kendisine icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay için Instagram hesabından açıklama yaptı.

Magazin / 26 Ocak 2017 Perşembe 02:41
Caner Erkin'den Asena Atalay'a şok sözler!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, kendisine icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay için Instagram hesabından açıklama yaptı.

Caner Erkin, oğlu Çınar ile bir fotoğrafını paylaştı ve eski eşi Asena Atalay'a sert sözler içeren bir mesaj yazdı.

İşte Caner Erkin'in Instagram paylaşımı;

Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim.

Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum.


InstagramAsena AtalayCaner Erkin


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