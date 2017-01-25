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Paris Jackson: Babam öldürüldü

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babasının öldürüldüğünü iddia etti. 18 yaşındaki Jackson ayrıca, "14 yaşında tecavüze uğradım ve ardından defalarca intihar girişiminde bulundum" dedi.

Magazin / 25 Ocak 2017 Çarşamba 15:49
Paris Jackson: Babam öldürüldü

Efsanevi pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 18 yaşındaki kızı Paris Jackson, Rolling Stone dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Paris Jackson, 'Babam, onu saf dışı etmek isteyen insanlar hakkında ipuçları veriyordu. Öyle bir noktaya geldi ki, 'onlar bir gün beni öldürecekler' der gibiydi. Bu gayet açık. Kulağa komplo teorisi gibi geliyor, saçmalık gibi geliyor ama babamın gerçek hayranları ve ailedeki herkes bunu biliyor. Babamın ölümü planlanmış bir olaydı' dedi.



Ünlü şarkıcının ölümüne 'reçeteli ilaçların ölümcül karışımı' sonu kalp krizi gerekçe gösterildi. Doktor Conrad Murray, sanatçının ölümünün ardından yargılanarak 'kasıtsız adam öldürme' ithamından suçlu bulundu ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris, babasının ölümünden ötürü doktor Murray'ı suçlayarak, ölümün arkasında daha büyük gizemler olduğuna inandığını söyledi.



'14 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRADIM'

Hiç tanımadığı biri tarafından 14 yaşındayken tecavüze uğradığını dile getiren Paris, tecavüz sonrası depresyona girerek uyuşturucu kullanmaya başladığını ve defalarca intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Paris Jackson'ın 2013 yılında hastaneye kaldırılmasıyla intihar teşebbüsü ortaya çıkmıştı.





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