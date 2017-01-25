Lindsay Lohan, İstanbul'da Faruk Sabancı ile buluştu

Müslüman olduğu söylenen Lindsay Lohan, iş adamı Faruk Sabancı ile gizlice buluştu. Yemek çıkışı görüntülenen ikiliden Lohan'ın eşarp takması dikkat çekti.



Uçankuş'un haberine göre, mekân çıkışında başının örtülü olduğu görülen Lohan, karşısında aniden basın mensupları belirince kısa süreli bir panik yaşayıp görüntü vermemek için yürüyüş istikametini değiştirdi. 5 milyon 800 bin takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız Müslüman olduktan sonra Instagram fotolarının hepsini silmesi de dikkat çekti.





