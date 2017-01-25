Çağla Şikel, eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış

Buse Narcı'nın 2012'de jürileri arasında Çağla Şikel'in de bulunduğu 'Bugün Ne Giysem' programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.