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Çağla Şikel, eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış

Buse Narcı'nın 2012'de jürileri arasında Çağla Şikel'in de bulunduğu 'Bugün Ne Giysem' programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.

Magazin / 25 Ocak 2017 Çarşamba 11:04
Çağla Şikel, eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış
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Çağla Şikel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin' demişti.

O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şikel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise 2 aydır Emre Altuğ ile birlikte.

-Video-
Çağla Şikel'den eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler
Çağla Şikel'den 15 yıl sonra gelen itiraf






















Emre AltuğÇağla Şikel


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