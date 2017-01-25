Çağla Şikel, eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış

Buse Narcı'nın 2012'de jürileri arasında Çağla Şikel'in de bulunduğu 'Bugün Ne Giysem' programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.
Çağla Şikel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin' demişti.
O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şikel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise 2 aydır Emre Altuğ ile birlikte.
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Çağla Şikel'den eski eşinin sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler
Çağla Şikel'den 15 yıl sonra gelen itiraf