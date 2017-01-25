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ABD'de Tarkan çılgınlığı

ABD'de 2-3 ve 5 Mart'ta konser verecek olan Megastar Tarkan'a, yabancı hayranları şimdiden büyük ilgi gösterdi. Fiyatları 390 ile 620 lira arasında değişen biletler tükenmek üzere.

Magazin / 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:07
ABD'de Tarkan çılgınlığı

Türkiye'deki konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Tarkan, ABD'de de kural bozmadı...

Takvim'in haberine göre; SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart'ta New York'taki Hammerstein Konser Salonu'nda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'taki The Novo by Microsoft'ta sahne alacak olan başarılı sanatçının konserlerinin biletleri hayranları tarafından kapışıldı.



SADECE TÜRKLER OLMAYACAK

Rihanna ve Jennifer Lopez'in de sahne aldığı dünyanın en gözde salonlarında konser verecek olan Tarkan'ın, 2 Mart'taki konserinin biletleri şimdiden tükendi. Diğer iki konserinin biletleri de tükenmek üzere olan Megastar, Amerika'nın en önemli sahnelerinde Türkler'in yanı sıra yabancı hayranlarıyla da bir araya gelecek. Fiyatı 390 lira ile 620 lira (104-165 dolar) arasında değişen biletlere sanatçının Amerikalı ve Güney Amerikalı sevenleri de büyük ilgi gösterdi.

Repertuvarına yeni albümündeki parçaları da eklemesi beklenen Tarkan, Amerika'daki hayranlarını coşturacak. Ünlü sanatçının konserlerinde yabancı Megastar hayranları Türk ezgileri eşliğinde eğlence dolu anlar yaşayacak.

Tarkan TevetoğluMicrosoftLos AngelesJennifer LopezNew York


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