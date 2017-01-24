Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nihat Doğan: Anama küfür edenin anasına...

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Nihat Doğan, sosyal medyadan ünlülere gönderilen küfürlü mesajlara ilişkin, "Anama küfür edenin anasına küfederim" dedi.

Magazin / 24 Ocak 2017 Salı 10:12
Nihat Doğan: Anama küfür edenin anasına...
Video için tıklayın

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün, Bircan İpek'e gelen küfürlü mesajlara yer verildi.

İpek'e gelen mesajı okuyunca sinirlerine hakim olamayan Nihat Doğan, 'Kendimle alakalı bana insanlar istediğini söyleyebilir. Senin yorumlarını beğenmiyoruz, sesin çok kötü, tipin kötü, bunların hepsine eyvallah. Ama anama küfür edenin anasına küfrederim' dedi.

'Ana konusunda çok hassasım' diyen Nihat Doğan, 'Biz ünlüyüz diye anamızı pazardan bulmadık, kendi namusuzu da pazardan bulmadık' şeklinde konuştu. 

Söylemezsem OlmazNihat DoğanBircan İpek


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar