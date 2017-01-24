Nihat Doğan: Anama küfür edenin anasına...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün, Bircan İpek'e gelen küfürlü mesajlara yer verildi.



İpek'e gelen mesajı okuyunca sinirlerine hakim olamayan Nihat Doğan, 'Kendimle alakalı bana insanlar istediğini söyleyebilir. Senin yorumlarını beğenmiyoruz, sesin çok kötü, tipin kötü, bunların hepsine eyvallah. Ama anama küfür edenin anasına küfrederim' dedi.



'Ana konusunda çok hassasım' diyen Nihat Doğan, 'Biz ünlüyüz diye anamızı pazardan bulmadık, kendi namusuzu da pazardan bulmadık' şeklinde konuştu.