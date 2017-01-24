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Kemal-Kadir Doğulu kardeşlerin acı günü!

Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu’nun babası hayatını kaybetti. İçel’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu’nun cenazesinde, Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

Magazin / 24 Ocak 2017 Salı 14:54
Kemal-Kadir Doğulu kardeşlerin acı günü!

Edinilen bilgiye göre, İçelli olan ve İçel'de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen İçel'e geldi.

Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

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