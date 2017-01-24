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Fatih Kısaparmak'ın acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak’ın kalp yetmezliğinden vefat eden annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Magazin / 24 Ocak 2017 Salı 16:18
Fatih Kısaparmak'ın acı günü
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Kalp yetmezliğinden 79 yaşında hayatını kaybeden Fatih Kısaparmak’ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazını müteakiben gerçekleşecek cenaze töreni için Kısaparmak’ın naaşı Şakirin Camii’ne getirildi.

Burada sanatçı Fatih Kısaparmak taziyeleri kabul ederken, eşi Şebnem Kısaparmak’ın ise üzgün olduğu görüldü.

Cenaze töreni öncesi konuşan Fatih Kısaparmak, "Annem emekli öğretmendi. Ömrünü binlerce, on binlece aydın, münevver insan yetiştirmeye adamış bir eğitim kahramanıydı. Ben onun oğlu olmak, evladı olmakla hep iftihar ettim, gurur duydum. O da iftihar edilecek gurur duyulacak tertemiz bir hayat yaşadı. Dün Hakka yürüdü, sözün bittiği yer. Ben bu vesileyle yetiştirdiği tüm öğrencilerine, tüm meslek taşlarına, öğretmen dostlarına ona hakkını helal etmelerini diliyorum. Onun evladı olmak hayatımın en büyük ödülü olmuştur. Umarım bir gün bir yerde tekrar buluşuruz" dedi.

Yıldız Güngör Kısaparmak, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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