Çağla Şikel'den 15 yıl sonra gelen itiraf

Manken sunucu Çağla Şıkel, önceki gün annesi Asuman Hanım ve akrabalarıyla pazar kahvaltısı yaptı.



Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birlikte olmaya başladığı yönündeki haberler için; 'Emre'yle o tür şeyler konuşmuyoruz. Hayatında biri olması normal fakat beni ilgilendirmiyor. Gerçekten öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim' dedi.







Hakan Akkaya'nın New York Fashion Week'deki defilesinde Özge Ulusoy ve Didem Soydan'la birlikte ülkemizi temsil etmeye hazırlanan güzel manken, şöyle konuştu:



'Hakan'ın adına çok gururluyum. Yurt dışındaki fuarlarda podyuma çıktım ama Fashion Week çatısı altında podyumda yürümemiştim.'



Şıkel, yıllar önce Victoria Secrest's melekleri arasında yer alacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de 'Ben öyle bir teklifi 15 yıl önce ellerimle ittim. 'Annenizle gelin, size bir ev tutalım ve Fransa'da yaşayın' demişlerdi. İyi ki kabul etmemişim. Öyle bir hayatı seçseydim Uzay ve Kuzey hayatımda olamazdı' diye konuştu.