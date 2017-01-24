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Çağatay Ulusoy hastaneden dublörle kaçtı

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ‘İçerde’ dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, çıkışta muhabirleri atlatmak için dublör kullandı

Magazin / 24 Ocak 2017 Salı 02:43
Çağatay Ulusoy hastaneden dublörle kaçtı

Bir süredir karaciğer yağlanması nedeniyle tedavi gören Çağatay Ulusoy, önceki gün rahatsızlanarak Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. 1 saat kaldığı hastanede serum tedavisi gören Ulusoy, çıkışta muhabirlere görüntü vermemek için dublör kullandı.

Cipini kapalı otoparka gönderen Ulusoy, kendisi yerine bir hastane çalışanını araca bindirdi. Hastane çalışanı kapüşonuyla yüzünü gizleyerek Ulusoy’un aracıyla oradan uzaklaştı. Hastanede 1 saat bekleyen Ulusoy ise muhabirlerin gittiğini öğrenince evinin yolunu tuttu.




AcıbademMaslakÇağatay UlusoyHastane


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