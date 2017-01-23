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Sezin Erbil'i çıldırtan mesaj

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, sosyal medya hesabına gönderilen bir yorumu takipçileriyle paylaştı ve yanıt verdi.

Magazin / 23 Ocak 2017 Pazartesi 15:48
Sezin Erbil'i çıldırtan mesaj

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, instagram'da kendisine gelen hakaret ve beddua içerikli bir yorumu paylaşırken, söz konusu kişiye uzun bir yanıt vermesi dikkati çekti.

'HAK YEMEYİN GÜNAH'

Sözlerinde saldırgan bir üslup kullanmamayı tercih eden Erbil, 'Bana gelen yoruma bakın daha doğrusu hakaret ve beddua! Sen kimsin ki bana iftira atıp bir de beddua ediyorsun? Bugüne kadar kötü yorum çok az geldi ama böylesini hiç görmedim! Ben doğduğumdan beri ünlü bir babanın çocuğuyum! Ve hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım bu kadar düzgün yaşayan bana da dil uzatıyorsanız Allah'ınızdan bulun!! Bir düşünün bakalım benim yerimde yaşam stansartlarımda şöhretli birinin çocuğu olup böyle yaşayan kaç kişiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah' ifadelerini kullandı.


Mehmet Ali ErbilAllah


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