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Caner Erkin'den soyadı tepkisi

20 gün önce Roma’da evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’deydi. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan çift soluğu bir kafede aldı.

Magazin / 22 Ocak 2017 Pazar 16:12
Caner Erkin'den soyadı tepkisi

Erkin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Ovalı'ya ne hediye alacağı şeklindeki soruya, “Ben ona her gün hediye alıyorum zaten” diye yanıt verirken Ovalı “Hediyeye gerek yok. Sağlık ve mutluluk olsun yeter” dedi.



Caner Erkin bu sırada bir muhabirin, “Eski eşiniz Asena Erkin'in açtığı 120 bin TL'lik nafaka davası ne durumda. Parayı yatırdığınız yazıldı” sorusuyla karşılaştı.



Muhabiri uyaran Erkin, “Eski eşime artık Asena Erkin değil de Asena Atalay dersen sevinirim. Boşandık, bitti bildiğin gibi” dedi. (Makaron)

14 ŞubatNafakaŞükran OvalıAsena AtalayCaner Erkin


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