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Ünlü şarkıcı Loalwa Braz ölü bulundu!

Lambada şarkısı ile 1990’lı yıllarda dünyaca üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma’nın solisti 63 yaşındaki Loalwa Braz, Rio de Janeiro’da yanmış aracının içinde ölü bulundu

Magazin / 20 Ocak 2017 Cuma 12:08
Ünlü şarkıcı Loalwa Braz ölü bulundu!

Kaoma grubunun solisti Loalwa'nın cesedinin Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde yanmış arabasının içinde bulundu. Polis, şarkıcının aracının evinin yakınlarında bulunduğunu, aracının içerisinde tüp gaza rastlandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

LOALWA BRAZ KİMDİR?

Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma'nın solisti Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden'da performans sergilemişti.

Fransız Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi. Rio de Janerio'nun Jacarepagua bölgesinde 1953'te doğan Loalwa, kariyerine romantik şarkılar söyleyerek başladı.

GöllerPolis


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