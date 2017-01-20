Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tuba Büyüküstün'ün kızları 5 yaşında

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan kızları Toprak ve Maya 5 yaşına bastı.

Magazin / 20 Ocak 2017 Cuma 11:20
Tuba Büyüküstün'ün kızları 5 yaşında

Tuba Büyüküstün kızlarının yeni yaşını, yakın dostları ile birlikte kutladı.

Ünlü oyuncu doğum günü eğlencesinde çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

'İyi ki doğdunuz Toprak ve Maya... Dogumgümüz kutlu olsun kızlarım. O kadar kalabalığız ki kalplerimiz aşkla dolu, dostlukla dolu... Kendileri, kalpleri, akılları bizimle olanlarla kutladık... Teşekkür ederiz.'



Kutlamada Onur Saylak'ın olmaması dikkat çekerken, başarılı oyuncu kızları için Instagram sayfasında mesaj yayınladı.



Onur Saylak bu fotoğrafı 'var mı ötesi?' notu ile paylaştı.





Cenevre'de Tuba Büyüküstün rüzgarı

InstagramDoğum GünüTuba BüyüküstünOnur Saylak


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar