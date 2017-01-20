Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan kavga etti!

Gülben Ergen ile 2012'de boşandığı Mustafa Erdoğan önceki gün oğulları Atlas'ın 10. yaş günü partisi için Ortaköy'deki bir mekanda buluştu.

Magazin / 20 Ocak 2017 Cuma 11:54
Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan kavga etti!

Davette eski çiftin anne-babaları da vardı. Ancak Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan partide önce tartışmaya başladı sonra kavga etti.

Atlas, Ares ve Güney’i bakıcıları uzaklaştırdı. Bu gerginlik Instagram’a da taşındı.



DİKKAT ÇEKTİ

Gülben Ergen kavgaya rağmen Instagram’da bir aile fotoğrafı paylaştı. Bu karede Mustafa Erdoğan’ın da olmasına dikkat çekti.



Mustafa Erdoğan'ın paylaştığı karede Gülben Ergen yok. Buna karşı Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’in olmadığı, yalnızca 3 oğlu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasına koydu. Bu duruma Gülben Ergen çok kızdı.



İki fotoğraf arasındaki fark tarafların takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.

InstagramGülben ErgenMustafa Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar