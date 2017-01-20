Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan kavga etti!

Davette eski çiftin anne-babaları da vardı. Ancak Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan partide önce tartışmaya başladı sonra kavga etti.



Atlas, Ares ve Güney’i bakıcıları uzaklaştırdı. Bu gerginlik Instagram’a da taşındı.







DİKKAT ÇEKTİ



Gülben Ergen kavgaya rağmen Instagram’da bir aile fotoğrafı paylaştı. Bu karede Mustafa Erdoğan’ın da olmasına dikkat çekti.







Mustafa Erdoğan'ın paylaştığı karede Gülben Ergen yok. Buna karşı Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’in olmadığı, yalnızca 3 oğlu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasına koydu. Bu duruma Gülben Ergen çok kızdı.







İki fotoğraf arasındaki fark tarafların takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı.



