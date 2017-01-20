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Birce Akalay ile evliliğini noktalayan Sarp Levendoğlu'ndan sürpriz hamle

2 Ağustos 2014'te nikah masasına oturan, daha öncede iki kez ayrılığın eşiğinden dönen oyuncu Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu geçtiğimiz Pazartesi günü evliliğine son noktayı koydu.

Magazin / 20 Ocak 2017 Cuma 15:06
Birce Akalay ile evliliğini noktalayan Sarp Levendoğlu'ndan sürpriz hamle

Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi. Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz pazartesi günü resmen boşandı.

BOŞANMANIN ARDINDAN BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı. Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

AKALAY'I YENİDEN TAKİBE ALDI

Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.

Sosyal MedyaDerya ŞensoySarp LevendoğluBirce Akalay


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