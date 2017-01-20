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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Şıkıdım' siparişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın organizasyonuyla 25 Aralık’taki uçak kazasında üyelerini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da verilecek konserlerin repertuarında Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısının da yer almasını istedi.

Magazin / 20 Ocak 2017 Cuma 10:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Şıkıdım' siparişi

Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova'da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'nın organize edeceği konser için repertuar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şarkı siparişi geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka', ‘Katyuşa' gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Tarkan'ın ‘Şıkıdım' parçasının da yer almasını istedi.



Talep üzerine şef Behzat Gerçeker, koronun birçok kez seslendirdiği şarkıyı repertuvara aldı.

Tarkan'ın ‘Şıkıdım' şarkısı koronun en sevilen performansları arasında yer alıyordu.

St. Petersburg Filarmoni Orkestası'nın müzik direktörü Yuri Temirkanov'un da konuk sanatçı olarak katılacağı konserle ilgili Gerçeker, 'İki ülke arasındaki dostluk bu konserlerle daha da pekişecek. Bu nedenle gururluyuz' diye konuştu.

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