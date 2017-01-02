Toochi Kash ve Ash Armand Reina'daki saldırıdan son anda kurtuldu

Modellik yapan Toochi Kash yeni yılı kutlamak için İstanbul'a geldi. Kash'a Amerika'da yayınlanan realty show “Gigolos”da boy gösteren Ash Armand'a eşlik etti.



Reina'da eğlenen ikilinin saldırıdan son anda kurtulduğu öğrenildi.







Reina'dan fotoğrafını paylaşan Kash, o karenin altına “Ölen, öldürülen tüm insanlar için dua ediyorum. Güvendeyim” yazdı. Armand da fotoğrafını “Patlamadan 5 dakika önce çıktık” notuyla paylaştı.















