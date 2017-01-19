İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor

Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşan çift 2017 yılına ayrı girdi.



Yeni yılı İlker İnanoğlu İstanbul'da, Zeynep Mutlu ise kızı Nazlı ile Miami'de karşıladı.



İlker İnanoğlu da geçtiğimiz gün Miami'ye gitti. Ama eşinin yanına değil! Çünkü artık ipler koptu. İlişkiyi kurtarma çabaları sonuç vermedi.







Çift boşanmak için mahkemeye başvurdu ve ayrı yaşamaya başladı.











