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İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor

Zeynep Mutlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu ile Aralık 2011’de aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin 2’nci yıldönümünde de Amerika Miami’de evlenmişlerdi.

Magazin / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:32
İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor

Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşan çift 2017 yılına ayrı girdi.

Yeni yılı İlker İnanoğlu İstanbul'da, Zeynep Mutlu ise kızı Nazlı ile Miami'de karşıladı.

İlker İnanoğlu da geçtiğimiz gün Miami'ye gitti. Ama eşinin yanına değil! Çünkü artık ipler koptu. İlişkiyi kurtarma çabaları sonuç vermedi.



Çift boşanmak için mahkemeye başvurdu ve ayrı yaşamaya başladı.





Miamiİlker İnanoğlu


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