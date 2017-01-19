Hande Erçel, tüm rakiplerini geride bıraktı

Sevilen dizi 'Aşk Laftan Anlamaz'ın yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada 2016'nın 'En Çok Konuşulan Kadın Oyuncusu' oldu. Güzelliği ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Erçel, sosyal medyadaki adına yönelik etkinliklerle ünlü birçok kadın rakibini geride bırakmayı bildi.



Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan ve geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasıyla reklam anlaşması yapan Hande Erçel, bir sosyal medya ölçme ve analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada, birçok ünlü oyuncuyu geride bırakarak, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular arasında birinci sırada yer aldı.







ÜÇ MİLYONA YAKIN İLETİYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ



Açıklanan analiz sonucuna göre Erçel, 2.882.574 iletiyle sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu oldu.







Araştırma şirketinden yapılan açıklamada ölçümleme mecraları Twitter, Instagram, Facebook'taki açık sayfalar ve açık olan tüm iletilerdi. Araştırmanın zaman aralığı ise 1 Ocak 2016 – 15 Aralık 2016 olarak belirlendi.







ERÇEL'İ ELÇİN SANGU TAKİP ETTİ



Oyuncunun resmi hesabı ve ilgili tüm etiket ve diğer tag'ler sosyal medya ölçümlemesine dahil edilirken projelerinde canlandırdığı karakterler ölçümleme haricinde tutuldu.







Hande Erçel'i 2.048.632 iletiyle Elçin Sangu, 1.188.227 iletiyle Demet Özdemir, 1.082.378 iletiyle Burcu Özberk, 829.606 iletiyle Serenay Sarıkaya takip etti.



