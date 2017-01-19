Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hande Erçel, tüm rakiplerini geride bıraktı

'Aşk Laftan Anlamaz'ın yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada 2016’nın 'En Çok Konuşulan Kadın Oyuncusu' oldu.

Magazin / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:26
Hande Erçel, tüm rakiplerini geride bıraktı

Sevilen dizi 'Aşk Laftan Anlamaz'ın yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada 2016'nın 'En Çok Konuşulan Kadın Oyuncusu' oldu. Güzelliği ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Erçel, sosyal medyadaki adına yönelik etkinliklerle ünlü birçok kadın rakibini geride bırakmayı bildi.

Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan ve geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasıyla reklam anlaşması yapan Hande Erçel, bir sosyal medya ölçme ve analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada, birçok ünlü oyuncuyu geride bırakarak, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular arasında birinci sırada yer aldı.



ÜÇ MİLYONA YAKIN İLETİYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Açıklanan analiz sonucuna göre Erçel, 2.882.574 iletiyle sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu oldu.



Araştırma şirketinden yapılan açıklamada ölçümleme mecraları Twitter, Instagram, Facebook'taki açık sayfalar ve açık olan tüm iletilerdi. Araştırmanın zaman aralığı ise 1 Ocak 2016 – 15 Aralık 2016 olarak belirlendi.



ERÇEL'İ ELÇİN SANGU TAKİP ETTİ

Oyuncunun resmi hesabı ve ilgili tüm etiket ve diğer tag'ler sosyal medya ölçümlemesine dahil edilirken projelerinde canlandırdığı karakterler ölçümleme haricinde tutuldu.



Hande Erçel'i 2.048.632 iletiyle Elçin Sangu, 1.188.227 iletiyle Demet Özdemir, 1.082.378 iletiyle Burcu Özberk, 829.606 iletiyle Serenay Sarıkaya takip etti.

Sosyal MedyaInstagramSerenay SarıkayaElçin SanguHande Erçel


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar