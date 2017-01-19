Gamze Topuz ile Tümer Metin aşk yaşıyor

Gamze Topuz ve Tümer Metin’in bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyla otomobilde görüntülenen Metin, “Çok mutluyuz, birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedi.
Ümit Kantarcılar'dan geçtiğimiz yıl boşanan Gamze Topuz, yeni bir aşka yelken açtı.
Oyuncu, önceki akşam futbol yorumcusu Tümer Metin'le objektiflere takıldı. Cihangir'de bir mekanda eğlenen ikilinin, bir aydır birlikte olduğu ve ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıkları öğrenildi.
Otomobilin içinde görüntülenen ikiliden Metin, muhabirlerin “Hayırlı olsun” dileklerini “Çok mutluyuz, birbirimizi tanıma aşamasındayız” diyerek kabul etti.