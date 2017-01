Xenia Deli'den milyonluk bağış

Türk bir baba ile Moldovalı bir annenin kızı olan 27 yaşındaki Deli, bütün ailesini ve evini yıllar önce yitiren yoksul bir adama bir milyon ruble (yaklaşık 64 bin TL) bağışladı.



Basında yer alan haberlere göre Xenia Deli'nin yardım elini uzattığı Mikhail Garia, 1980'lerin sonunda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında tüm aile üyelerini kaybetti.



68 yaşındaki Garia, 1989'da önce önce Azerbaycan'ın başkendi Bakü'ye gitti ardından da Rusya'nın Krasnodar kentine geçti. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Mikhail Gari, onların ölümüyle evsiz kaldı.







Yerel futbol kulüplerinin bütün maçlarına gittiği için Krasnodar kentindeki futbol tutkunları tarafından çok iyi tanınan Mikhail Gari, ya da herkesin tanıdığı adıyla Mikhail Amca için yardım toplanmaya başlandı. Sokaklarda yaşayan Gari'ye bir ev almak için başlatılan kampanyaya en cömert destek de Xenia Deli'den geldi. Genç kadın, Gari için 1 milyon ruble bağışladı.







Justin Bieber'ın What Do You Mean? adlı şarkısının klibindeki cüretkar sahneleriyle tanınan Moldovalı model Xenia Deli, geçen yaz 62 yaşındaki milyarder işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile dünyaevine girdi.