Derya Şensoy ağlama krizine girdi

Güzel oyuncu önceki gece, kardeşi Ferhan Şensoy'la kafa dağıtmak için Cihangir'deki bir mekana gitti.



Kısa bir süre sonra, Şensoy'un kasım ayında ayrıldığı meslektaşı Seçkin Özdemir de yeni kız arkadaşı ve bir grup arkadaşıyla mekâna geldi.







Yakınlardaki bir masada oturan gruptan yakışıklı oyuncu, “Dost olarak ayrıldık” dediği sevgilisine selam bile vermedi. Özdemir'in yüzüne bakmamasına sinirlenen Şensoy, ağlama krizine girdi.







Hüngür hüngür ağlayan güzel oyuncu, kardeşinin kolunda kulüpten çıktı. Seçkin Özdemir ve Derya Şensoy tutkulu bir aşk yaşamış, ilişkilerinin evliliğe doğru gedeceği tahminleri yapılırken sürpriz bir kararla yollarını ayırmışlardı.







