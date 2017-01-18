Asena Atalay'dan Caner Erkin'e düğün hediyesi icra takibi

İstanbul 2. Aile Mahkemesi, Caner'in Asena Atalay'a ayda 10 bin TL ‘yoksulluk nafakası' ödemesine karar verdi.



Caner, boşandıktan 1 yıl sonra 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'da nikâh masasına oturdu.



Sunuculuk yaptığı magazin programında “Caner'in evlilik haberini sunmam” diyen Asena Alatay'ın ikinci hamlesi ise ‘icra takibi' oldu.







Nikâhtan 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Asena, Caner'in nafakayı ödemediğini ileri sürdü.



Atalay, 4 Şubat 2016- 5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL ve 5 bin TL faizi ödenmesi için icra takibi başlattı.







‘ÖDEMELER YAPILDI'



Caner de avukatı aracılığıyla boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.



Erkin, yoksulluk nafakası 10 bin TL'nin kat kat fazlasını her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Asena Atalay'a ödediğini iddia etti.







Ödemelerle ilgili banka kayıtlarının da bulunduğunu belirten Erkin, elden para verdiğine dair tanıkların da dinlenmesini istedi.



