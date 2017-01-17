Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşandı

Son zamanlarda bir dargın bir barışık süren ilişkilerini resmi olarak bitirme kararı alan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu dün yollarını ayırdı. Çift 4 Ocak'ta avukatlarına vekalet vermiş ve boşanma işlemlerini başlatmışlardı. Bu arada ikilinin yeniden bir araya geleceği iddiaları dillendirilmiş ancak gerek Birce Akalay ve gerekse Sarp Levendoğlu kararından dönmemişti.

Sarp Levendoğlu, avukatına verdiği vekalette “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay'dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti.







DURUŞMA 10 DAKİKADA BİTTİ



Vekalet verildikten sonra eşine ait dövmeleri sildiren ve konuyla ilgili magazin basınında Levendoğlu'na göre daha fazla görünen Birce ve Sarp'ın davası dün görüldü. Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı. Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı.

