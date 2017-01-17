Amir Khan ve Faryal Makhdoom'un evliliğinde kriz çıktı

Şampiyon boksör Amir Khan'ın, bir süredir basında defalarca haber olan 'seks kasedi' iddiaları doğrulandı.



Khan'ın, Amerikalı bir modelle internet üzerinden yaşadığı ilişkiyi içeren kaset sanal ortamda yayınlandı.



Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülerin; Amir Khan'ın karısı Faryal Makhdoom'la çok konuşulan düğünlerinden sadece birkaç hafta sonra çekildiği iddia ediliyor.







Görüntülerdeki modelin Amer Khan'ın evlenmeden üç yıl önce ilişki yaşadığı Arizonalı bir model olduğu söyleniyor.







Amir Khan'ın, son yıllarda sosyal medyada sergilediği lüks yaşam tarzı nedeniyle bir internet fenomenine dönüşen karısı Faryal Makhdoom'un da görüntüleri izlediği ve 'iğrenç' diye nitelendirdiği de konuşuluyor.







Khan ve Makhdoom, geçen yıl küçük kızlarının ikinci doğum günü için düzenledikleri ve 100 bin sterlin harcadıkları doğum günü partisi nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.







PERİ MASALI GİBİ BAŞLAMIŞTI



Pakistan asıllı Faryal Makhdoom Khan, New York'ta dünyaya geldi. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve gazetecilik okurken bir arkadaşı aracılığıyla Amir Khan ile tanıştı.







İki genç birbirlerine aşık oldular. Khan çifti, 29 Ocak 2012'de nişanlandı. Khan aşık olduğu genç kıza 150 bin dolar değerinde bir platin nişan yüzüğü hediye etti.







Çift, 2013 yılında gösterişli bir düğünle evlendi. Böylece Faryal Makhdoom'un yeni hayatı da başlamış oldu. 2014 yılında da kızları dünyaya geldi.







Şu anda 25 yaşında olan Faryal Makhdoom Khan kısa sürede magazin ve spor dünyasının ilgisini çekti. Geniş bir hayran kitlesi edindi.



