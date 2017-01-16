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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin’le evlendi

16 Eylül 2016’da vefat eden Yeşilçam’ın efsanevi ismi Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin’le evlendi.

Magazin / 16 Ocak 2017 Pazartesi 09:44
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin’le evlendi

16 Eylül 2016'da vefat eden Yeşilçam'ın efsanevi ismi Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin'le evlendi. Usta oyuncunun vefatı nedeniyle ertelenen düğün, önceki akşam Beyoğlu'nda yapıldı. Genç çifti bu önemli günde Tarık Akan'ın yakın dostları da yalnız bırakmadı.



Barış Üregül, düğünün ardından şu açıklamayı yaptı: “Düğünün burada yapılmasını eşim Asya istedi. Onun annesiyle babası da burada evlenmiş. Çok ısrar etti, kıramadım. Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik aslında... Babamın da görmesini isterdim, onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığında babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı.”



Acun Günay, Özlem Üregül'ün görüntülenmesini engellemeye çalışırken yere düştü.









Tarık AkanŞarkıcı


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