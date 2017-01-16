Ece Erken'den Erhan Çelik açıklaması

Erhan Çelik'le Gülben Ergen'in evliliğinin bitmesine yol açtığı dedikodularını yalanlayan sunucu, “Benim kimseyle ilişkim yok” dedi. Erken, şunları söyledi: “Bu iddia tamamen asılsız. Ben, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan bir kadınım. Hayatım, işim ve oğlum. Sadece işimle ilgileniyorum.”







Erken ayrıca sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı: 'Benden izin alınarak paylaşılmış oğlumun fotoğrafı ve sadece bey diye hitap edip, iş konuştuğum birine platonik aşık yaptınız, yuva yıktırdınız! pardon siz hangi kafayı yaşıyorsunuz! manyak mısınız!'







Ünlü sunucunun bu paylaşımına altına Gülben Ergen de yorum yaptı. Ergen, 'Güzel kız takma kafana böyle şeyleri... Oğlunla yaşamın tasına keyfine var :) Ben her türlü desteğimle yanındayım' dedi.







Bu yorumun ardından Erken, Gülben Ergen'e dert yandı: 'Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın, çok kırıldım, çok üzüldüm, sabahtan beri gözyaşım dinmedi.. En ufak alakam olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim, yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu, teşekkür ederim.'







Gülben Ergen ile Erhan Çelik geçtiğimiz yıl Aralık ayında boşanmıştı.



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