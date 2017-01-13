Yakında düğün var

Tolgahan Sayışman'dan nişanlısı Almeda Abazi'ye romantik hediye. Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı.



Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat'ı aldı. Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrendi.



13 Şubat'ta evleniyorlar



HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; günü aldıktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine "13 Şubat'ta evlenmek istiyoruz” cevabını verdi. Şubat sonu ya da mart başında evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu. Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına "Beni çok duygulandırdın” diyerek teşekkür etti.