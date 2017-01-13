Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yakında düğün var

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman nişanlısı Almeda Abazi'ye sürpriz yaparak nikâh tarihini güzel oyuncunun doğum gününe aldı.

Magazin / 13 Ocak 2017 Cuma 11:36
Yakında düğün var

Tolgahan Sayışman'dan nişanlısı Almeda Abazi'ye romantik hediye. Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı.

Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat'ı aldı. Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrendi.

13 Şubat'ta evleniyorlar

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; günü aldıktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine "13 Şubat'ta evlenmek istiyoruz” cevabını verdi. Şubat sonu ya da mart başında evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu. Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına "Beni çok duygulandırdın” diyerek teşekkür etti.

Doğum GünüAlmeda AbaziMehmet ÇalışkanTolgahan Sayışman


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar