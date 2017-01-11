Şarkıcı Gülşen anne oldu

Fulya'daki özel bir hastanede doğum yapan ünlü şarkıcı, bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 1,5 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.



Çift, bebeklerine Azur Benan ismini verdi.







Ozan Çolakoğlu Renkli Sayfalar'a telefonla bağladı, duygularını canlı yayında anlattı.



'Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah '







