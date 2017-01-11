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Meryem Uzerli: Oktay tipim değil

Meryem Uzerli, Oktay Kaynarca ile aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Magazin / 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:15
Meryem Uzerli: Oktay tipim değil

Meryem Uzerli'nin, rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile Almanya-Berlin'de buluşup baş başa yemek yediği iddia edildi.

Bu yemek sonrası ismi Oktay Kaynarca ile aşk dedikodularına karışan Uzerli'nin "Aşk var mı?" diye soran bir yakınına "Oktay ile Berlin'de baş başa değildik. Yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Ünlüoğlu vardı. Kendimi yeni ilişkiye hazır hissetmiyorum. Ayrıca Oktay benim tipim değil" diye yanıt verdiği öğrenildi.



Kızı Lara'nın babası Can Ateş ile olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli, Alp Özcan ile 10 aylık ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. (Vatan)

Tarık ÜnlüoğluOktay KaynarcaCan AteşMeryem UzerliBerlin


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