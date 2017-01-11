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Mali'nin esmer güzeli

Mehmet Ali Erbil, önceki gün yine çapkınlıktaydı. Esmer güzelle yemek yiyen komedyen, "Size eşlik eden hanımefendi kim?" diye soran gazetecileri, "Turist turist" diyerek geçiştirdi

Magazin / 11 Ocak 2017 Çarşamba 02:35
Mali'nin esmer güzeli

Şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı.Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, yanındaki kadın arkadaşını soran muhabirlere, “Arkadaşım turist” diyerek güldürdü.

İşi şakaya vuran komedyen kendisine eşlik eden genç kadının kimliği hakkında bilgi vermedi.

“YAPTIKLARI KENDİ KARARIDIR”

Gazetecilerin kızı Yasmin Erbil'in cesur Instagram paylaşımlarına yönelik sorusunu da yanıtlayan usta komedyen, “Kızımın yaşı reşit. Karışamam. Yaptığı şeyler kendi kararıdır” dedi. Öte yandan Mehmet Ali Erbil, kendisine şarkılar söyleyen bir sokak çalgıcısına 100 TL vererek bonkör olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.




InstagramMehmet Ali ErbilKomedyen


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