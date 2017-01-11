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Çalgı Çengi'den rekor açılış

“Çalgı Çengi” serisinin devam filmi “Çalgı Çengi İkimiz” bir rekora imza attı. Daha ilk hafta sonunda, birinci filmin toplam izlenme rakamını 10’a katladı.

Magazin / 11 Ocak 2017 Çarşamba 12:01
Çalgı Çengi'den rekor açılış

AVRUPA TURUNDA MÜJDELİ HABER

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolleri paylaştığı “Çalgı Çengi İkimiz”, 6 Ocak’ta vizyona girdi. İstanbul’dan sonra Berlin, Rotterdam ve Amsterdam’da hayranlarıyla buluşan ekip, ilk haftanın sonunda gelen haberle büyük sevinç yaşadı.

EN İYİ AÇILIŞI ONLAR YAPTI

6 yıl önce çekilen ve 59 bin 736 gişe yapan “Çalgı Çengi”nin devam filmi, ilk hafta sonunda tam 607 bin 133 kişi tarafından izlendi. Bu gişe rakamıyla da sezonun en iyi açılış yapan filmi oldu.


Murat Cemcir ve Ahmet Kural, Amsterdam’daki Pathe Sinemaları’nda düzenlenen özel gösterime katıldı.

RotterdamAhmet KuralBerlin


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