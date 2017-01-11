Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a barış mesajı

Aslıhan’dan Arda’ya barış mesajı! Önceki gün Instastory’de kız kardeşi Dilahan ile canlı yayın yapan Aslıhan Doğan, milli futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa’ya selam gönderdi.
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.
Ayrılığa milli futbolcunun İspanya'da olması ve oradaki ev ortamının kendisine uymamasını gerekçe gösteren sosyetik güzelden sürpriz bir hamle geldi.
Doğan, kız kardeşi Dilahan ile önceki akşam Instastory'de canlı yayın yapıp takipçilerinin sorularını yanıtladı.
TURAN'LA BARIŞMAK İSTİYOR
Doğan, 1 saatlik yayında Turan'la ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
“Yenge” yorumları karşısında utandığı görülen sosyetik güzel, selam isteklerini görmezden geldi.
Yıldız futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa'dan yayına bağlanan takipçisinin selam isteğini ise geri çevirmeyen Doğan'ın “Bayrampaşa'ya selam” sözü, barışmak istediği şeklinde yorumlandı.