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Ece Erken’den 'platonik aşk' haberlerine bir açıklama daha

Gülben Ergen'in geçen ay boşandığı eşi Erhan Çelik'e planotik aşık olduğu haberleriyle gündeme gelen Ece Erken, iddialara cevap olarak yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Magazin / 10 Ocak 2017 Salı 22:25
Ece Erken’den 'platonik aşk' haberlerine bir açıklama daha

Instagram hesabından bir platonik aşk sözü paylaşan Ece Erken'in bu sözü aynı kanalda çalıştığı Erhan Çelik için paylaştığı haberleri bugün basında yer aldı.

Habere göre Ece Erken, “Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor” şeklinde yaptığı paylaşım Erhan Çelik'e bir mesajdı.

Herkes bu mesajın Çelik için olduğu şeklinde yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.

Habere çok sinirlenen Erken, hemen yeni bir paylaşımda bulunarak iddialara şu sözlerle yanıt verdi;

"Oğluma yazdığım sözü saçma sapan yerlere vurmanız!!! Pessss! Ayıp! Utanın!"

Akşam üzeri Özdemir Asaf'a ait "Ama ne olur, sakın bir insanı gönülce, gözce, dilce, ruhça kırmayın." sözünü paylaşan Ece Erken, bu paylaşımın da başka yerlere çekilmesine önlem olarak uzun bir açıklama notu yazarken.

Platonik aşk haberlerine bir kez daha yanıt verdi.

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