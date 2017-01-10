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Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan aşk dolu mesajlar

2 Ocak'ta Roma'da nikah masasına oturan Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, birbirlerine aşklarını sosyal medyadan haykırdı.

Magazin / 10 Ocak 2017 Salı 01:07
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'dan aşk dolu mesajlar

Bir haftalık evli çift Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine aşk dolu mesajlar yazdı.

Aynı dakikalarda paylaşım yapan çiftten Caner Erkin eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına, "Kendimi buldum seninle, senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum. Kadınım iyi ki varsın" notunu yazdı.



Şükran Ovalı ise Erkin'le birlikte kahkaha atarken çekilmiş fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine, vazgeçmeyelim ne bizden ne gülümsemekten.. iyi ki buldun beni. Sabrettin, vazgeçmedin. Seni tanıdığım her ana şükürler olsun.. çok seviyorum seni eşim, yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bi ömür sürsün sevgimiz" notuyla paylaştı.


InstagramKahkahaŞükran OvalıCaner Erkin


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