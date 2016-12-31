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‘Survivor Taner’ gözaltında!

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasıyla bir anda popüler olan ve yarışma sonrasında bir çok olumsuz olaya adı karışan Taner Tolga Tarlacı Taksim’de ortalığı birbirine kattı.

Magazin / 31 Aralık 2016 Cumartesi 09:00
‘Survivor Taner’ gözaltında!
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Bir yarışma programında olağan dışı hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı dün yine bir skandala imza attı.

Yarışma programından ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide alıkoyduğu genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Polisten kaçan Taner İstiklal Caddesindeki sevil güven timi ve Araştırma Amirliği polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kaçarken yakalanan Taner Tolga Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi.

Bulunduğu yerlerde davranış dışı hareketlerde bulunan, geçtiğimiz tarihlerde ise bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülen Tarlacı, Taksim'de de bir genç kızı kafede alıkoyarak polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ise polislerin elinden kaçarak kurtulmak isterken tekrar yakalandı.




SurvivorTaner Tolga Tarlacı


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