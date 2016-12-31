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Hande Ataizi’nin öfke patlaması

Eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon ile yurt dışına çıkan Hande Ataizi, fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi, gazetecilere hakaretler savurdu

Magazin / 31 Aralık 2016 Cumartesi 02:54
Hande Ataizi’nin öfke patlaması

Oyuncu Hande Ataizi, önceki akşam Atatürk Havalimanı’nı birbirine kattı. Eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon’la yurtdışına gitmek için havalimanına gelen Ataizi, kendisini görüntüleyen muhabirlere hakaretler savurdu.

“FOTOROMAN YAPTINIZ”

Muhabirlerin flaşlarına sinirlenen sanatçı, “Yeter ya! Kaç kare çekeceksiniz pislikler. Fotoroman yaptınız. Çekmeyin, salak mısınız” diye bağırdı. Eşi Benjamin Harvey ise bu sırada Ataizi’nin yanından uzaklaştı.






Hande AtaiziBenjamin HarveyAtatürk


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