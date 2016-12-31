Beyaz Gazete Ana Sayfa

Halle Berry ve Olivier Martinez boşandı

Ekim 2015’ten beri ayrı yaşayan Halle Berry ve Olivier Martinez, evliliklerini noktaladı.

Magazin / 31 Aralık 2016 Cumartesi 09:41
Halle Berry ve Olivier Martinez boşandı

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ile Fransız aktör Olivier Martinez, üç yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. TMZ'in haberine göre, üç yaşında Maceo adında bir erkek çocukları olan çift, resmen boşandı. 50 yaşındaki Berry ve Martinez, 2010'da ‘Dark Tide' filminin setinde tanışmıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapmayan ikilinin, daha önce evlilik sözleşmesi imzaladıkları için mal paylaşımı konusunda sorun yaşamayacakları iddia edildi. Bu; Martinez'in ilk, Berry'ninse üçüncü evliliğiydi.

Halle BerryEvlilik SözleşmesiOscar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar