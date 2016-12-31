Halle Berry ve Olivier Martinez boşandı

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ile Fransız aktör Olivier Martinez, üç yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. TMZ'in haberine göre, üç yaşında Maceo adında bir erkek çocukları olan çift, resmen boşandı. 50 yaşındaki Berry ve Martinez, 2010'da ‘Dark Tide' filminin setinde tanışmıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapmayan ikilinin, daha önce evlilik sözleşmesi imzaladıkları için mal paylaşımı konusunda sorun yaşamayacakları iddia edildi. Bu; Martinez'in ilk, Berry'ninse üçüncü evliliğiydi.