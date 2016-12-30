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O güzel Arda’nın peşinde

Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi.

Magazin / 30 Aralık 2016 Cuma 01:29
O güzel Arda’nın peşinde

Önceki gece Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek Lucca’da eğlenen Arda Turan, mekândaki kızların ilgi odağı oldu.

Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sık sık sosyal medya hesabında cesur paylaşımlar yapıyor.




Sosyal MedyaBebekNergis KumbasarYasmin ErbilArda Turan


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