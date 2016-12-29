Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları

Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl için sevgi, huzur ve barış dileğinde bulundu.



Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, yazılı açıklamasında, 'Milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı huzur dolu bir yıl diliyorum. Tüm dünyanın barış ve merhametle sarmalanacağı günler olsun. 2017, kötülerin ve kötülüklerin değil, iyilerin ve iyiliklerin galip geldiği bir yıl olsun.' ifadelerini kullandı.



Sanatçı Ahmet Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Kısmetse yaşayacağımız yeni takvim yılının cümlemiz ve cümle insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesini Allah'tan niyaz ederim.' dedi.







Müzisyen Özdemir Erdoğan da yeni yıl için iyi dileklerini ileterek, '2017'de ülkemiz arzu edilen ortama, gelişmiş ve çağdaş ülkeler düzeyinde bir medeniyete ve ortama inşallah kavuşsun. Bütün dileğim bu. Önce devlet, sonra biz. Sanat hayatımda hep bunu söylerim. Biz vatandaşlar olarak devlet için varız. Devletimizin esenliğini niyaz ediyorum cenabı Allah'tan.' değerlendirmesinde bulundu.



Yönetmen Derviş Zaim ise yeni yılın, ülkeye esenlik, huzur ve toplumsal barış getirmesini arzuladığını söyleyerek, Türkiye'nin bu zor dönemi, daha kolay atlatmasını umut ettiğini dile getirdi.



Seksenler dizisinin oyuncularından Yasemin Çonka, '2017, canım Türkiye'me ve bütün dünyaya barış getirsin lütfen.' derken, Özlem Balcı ise yeni yılın tüm ülke için hayırlı, bereketli ve barış dolu bir yıl olmasını temenni etti.



Yapımcı Birol Güven, yeni yıl için en büyük dileğinin, Orta Doğu'ya barışın gelmesi olduğunu ifade etti.