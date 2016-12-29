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Şükran Ovalı: Beni sevmesini sevdim

Futbolcu Caner Erkin ile aş yaşayan oyuncu Şükran Ovalı, yakın arkadaşlarına "Caner'in beni sevmesini sevdim" dedi.

Magazin / 29 Aralık 2016 Perşembe 14:40
Şükran Ovalı: Beni sevmesini sevdim

Şükran Ovalı'yı aylarca aşkının gerçekliğine ikna etmeye çalıştı Caner Erkin. Sabırla, ilgiyle, işi yüzsüzlüğe vardırmadan, ‘Aman bu olmazsa başkası olur nasılsa' diye boşvermeden...

Ovalı, yakın arkadaşlarına Caner Erkin'e direnip direnip de sonunda nasıl âşık olduğunu anlatırken, hep, “Beni sevmesini sevdim” dedi.



Çift, 31 Aralık'ta İtalya'ya gidecek. Yeni yılı burada birlikte karşılayıp 2 Ocak'ta Roma'da nikâh masasına oturacak.







Şükran OvalıCaner Erkin


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