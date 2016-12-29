Sevcan Yaşar ve Bilgehan Birincioğlu'nun romantik halleri

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın Esra’sı Sevcan Yaşar, yeni aşkı senaryo gereği birkaç bölüm önce kendisini öldürmeye çalışan Bilgehan Birincioğlu’nda buldu.



İkili önceki gün Yeniköy'de romantik şekilde objektife yakalandı.







Mekanda birbirlerini öpücüğe boğan oyuncular, objektifi fark edince kısa süreli panik yaşadı. Sevcan Yaşar “Eyvah çektiler” derken, sevgilisi “Olan oldu, sakin ol” diyerek onu sakinleştirdi.







Dizide Enver Gülmez karakterine hayat veren Birincioğlu, iki bölüm önce senaryo gereği düşmanı olduğu Çakırbeyli ailesi tarafından öldürülerek diziden ayrılmıştı.







Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde ise Özer karakterine hayat veren Hakan Karahan'a diziye veda etmişti.







