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Ölen aktörü 22 yıl sonra dirilttiler!

'Grand Moff Tarkin' karakterine yeni Star Wars filminde yer vermek için özel teknikler kullanıldı. Bu yöntemin nasıl gerçekleştirildiğine dair görseller de paylaşıldı.

Magazin / 29 Aralık 2016 Perşembe 15:02
Ölen aktörü 22 yıl sonra dirilttiler!

2016'nın son haftalarında vizyona giren 'Rogue One: A Star Wars Story' filminde, serinin tanıdık yüzlerine de yer verilmişti.

Serinin ilk filmleinde 'Darth Vader'ın müttefiki ve 'Ölüm Yıldızı'nın komutanı 'Grand Moff Tarkin'in bu filmde de nasıl oynadığı açıklandı.

Bu karakteri canlandıran aktör Peter Cushing'in 1994 yılında hayatını kaybetmesinden dolayı rolü Guy Henry oynadı. Özel efektler sayesinde Cushing'in yüzü yeni oyuncuda can buldu.

Lucasfilm Yapım Şirketi tarafından filmde kullanılan tekniğin görselleri yayınlandı.






HenryYapım ŞirketiStar Wars


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