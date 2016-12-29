Kıvanç Tatlıtuğ tarikat davasını kazandı

Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinin ve ailesinin bir tarikata üye olduğu, tarikat liderinin çağrısı üzerine ailece her şeylerini satıp Miami'ye yerleşecekleri iddiasına karşı açtığı davayı kazandı.



Ünlü oyuncu, tarikatlara değil çağdaş cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu vurgulamak için Soner Yalçın'dan kazandığı 15 bin TL'yi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıkladı.













