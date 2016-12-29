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'Hayaller Tarkan, gerçekler Alişan'

Yeni yıla yakın dostu Alişan'ın sahne alacağı Kıbrıs'ta gireceğini dile getiren Ece Erken, "Hayaller Tarkan, gerçekler Alişan" dedi.

Magazin / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:55
'Hayaller Tarkan, gerçekler Alişan'

Sunucu Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen'le Akmerkez'de objektiflere takıldı. 1,5 yaşındaki oğluna vitamin almak için eczaneye uğrayan Erken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sunucu, yeni yılda ne yapacağını soran gazetecilere verdiği yanıtla herkesi güldürdü.

Yeni yıla yakın dostu Alişan'ın sahne alacağı Kıbrıs'ta gireceğini dile getiren Ece Erken, 'Hayaller Tarkan, gerçekler Alişan' dedi. Erken'in bu esprisine yakın dostundan nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.



AlişanTarkan TevetoğluAkmerkezEce ErkenKıbrıs


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