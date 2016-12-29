Aslıhan Doğan: Arda'nın ev ortamı bana uymadı

Aslıhan Doğan, Arda Turan’la ayrılmasına gerekçe gösterilen iki güzel hakkında konuştu.
Bu sözler polemik yaratır! Aslıhan Doğan, Arda Turan'la ayrılmasına gerekçe gösterilen iki güzel hakkında konuştu: Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil.
‘İLİŞKİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKALARI YOK'
Arda Turan'ın “Şu an yalnızım” açıklaması sonrası Aslıhan Doğan da sessizliğini bozdu.
Cihangir Hazine'de kız kardeşi Dilahan'ın doğum gününü kutlayan Doğan, çıkışta ayrılığa Turan'ın adının birlikte anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan'ın neden olduğu iddialarına sert çıktı:
“İlişkimizin bitmesiyle yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil.”
‘İSPANYA ORTAMI BANA UYMADI'
Milli yıldızla 10 yıldır tanıştıklarını, arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğünü belirten Doğan, “Biz birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'daki ev ortamı bana uymadı. Biz de ilişkimize zor da olsa son verdik” dedi.
Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ve mekânı terk ettiği haberlerine ise “Ben Arda'dan önce oradaydım. Mekânı kendisi terk etti, ben değil” sözleriyle sitem etti.
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