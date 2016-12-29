2016'nın en çok kazandıran oyuncuları belli oldu

Forbes Dergisi, 2016 yılında filmleri en çok hasılat kazandıran oyuncunun Scarlett Johansson olduğunu açıkladı. Listenin ilk beşinde iki kadın oyuncu daha bulunuyor.







Güzel oyuncunun bu sene içerisinde yer aldığı “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı” ve Coen Kardeşler yapımı “Hail Caesar!” filmleri toplam 1.2 milyar dolarlık gişe yaptı.



Oyuncu bu gişe hasılatlarıyla zirvede yer aldı.







Listenin ikinci sırasını ise Johansson'un Marvel projesi “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı”nda birlikte rol aldığı Chris Evans ve Robert Downey Jr paylaşıyor.







2014 yılında listenin başında Chris Pratt, 2013 yılında ise Jennifer Lawrence yer almıştı.



Forbes senelik olarak yayınladığı listeyi, analiz sitesi Box Office Mojo'nun verilerini kullanarak ve global bilet satışlarını ekleyerek hazırlıyor. Oyuncuların sadece sesleriyle yer aldıkları animasyon filmler ise listeye dahil edilmiyor.







Johansson'un zirvede bulunduğu listede iki kadın oyuncu daha bulunuyor. Eleştirmenler ve izleyici tarafından beğenilmeyen Suicide Squad'da rol alan Avustralyalı güzel oyuncu Margot Robbie, filmin sağladığı 746 milyon dolarlık gişe ile listede yer aldı.







Listede bulunan bir başka isim ise “Batman v Superman Adaletin Şafağı”nda Lois Lane karakterini canlandıran Amy Adams oldu.







“Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi”nde başrolde oynayan İngiliz oyuncu Felicity Jones ise bu seneyle birlikte listede kendine ilk kez yer bulmuş oldu.



