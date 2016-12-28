Serra Yılmaz'ın hesabı hacklendi

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Serra Yılmaz'ın Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından ele geçirildi. Hacker grubu sanatçının hesabını ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.



'DAĞDAKİ KÖPEKLERE ÜZÜNLER KÖPEKTİR'



Yılmaz'ın yaptığı 'Şehit sayılarına üzülüp dağda öldürülenlere sevinmeyi anlamıyorum. Kürt militanlarını terörist olarak adlandırmanın da çözüm yolunda sıkıntı yaratacağını düşünüyorum' açıklamasını paylaşan grup, 'Dağdaki köpeklere üzülenler köpektir. Çok seviyorsanız Pkklıları kandil orada, Avrupa orada' notunu düştü.



ŞARKI BİLE PAYLAŞTILAR



Ayyıldız Tim aynı zamanda 'Ölürüm Türkiye'm' gibi şarkılar da paylaştı.



İşte Serra Yılmaz'ın sayfasının son hali







Serra Yılmaz'dan skandal açıklamalar

Serra Yılmaz: Başörtülüler bana öcü gibi geliyor!