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Serra Yılmaz'ın hesabı hacklendi

Ünlü sanatçı Serra Yılmaz'ın Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu hesabı ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.

Magazin / 28 Aralık 2016 Çarşamba 10:45
Serra Yılmaz'ın hesabı hacklendi

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Serra Yılmaz'ın Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından ele geçirildi. Hacker grubu sanatçının hesabını ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.

'DAĞDAKİ KÖPEKLERE ÜZÜNLER KÖPEKTİR'
Yılmaz'ın yaptığı 'Şehit sayılarına üzülüp dağda öldürülenlere sevinmeyi anlamıyorum. Kürt militanlarını terörist olarak adlandırmanın da çözüm yolunda sıkıntı yaratacağını düşünüyorum' açıklamasını paylaşan grup, 'Dağdaki köpeklere üzülenler köpektir. Çok seviyorsanız Pkklıları kandil orada, Avrupa orada' notunu düştü.

ŞARKI BİLE PAYLAŞTILAR

Ayyıldız Tim aynı zamanda 'Ölürüm Türkiye'm' gibi şarkılar da paylaştı.

İşte Serra Yılmaz'ın sayfasının son hali



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